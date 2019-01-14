Налоговая подала банкротный иск к «Метрострою». Это поможет разблокировать счета компании

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №1 подала иск о банкротстве к ОАО «Метрострой». Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Сумма требований в карточке дела не отображается, однако, по информации «Фонтанки», фискалы потребовали более 700 млн рублей, которые по итогам проверки дополнительно насчитали компании в прошлом году. Как пояснили в «Метрострое», компания уже полностью обеспечила требование налоговой с помощью своей недвижимости, стоимость которой соответствует сумме требований. В этом иске налоговиков фирма увидела только положительное.

«Для возможности предоставления рассрочки выплаты требуемой суммы межрайонная инспекция ФНС России подала в суд иск о банкротстве, что является стандартной процедурой в подобных случаях. С использованием данного шага, имеющего технический характер, у суда появится возможность дать обеим сторонам (налоговому органу и компании) возможность заключить мировое соглашение и рассрочить платеж. После выполнения всех этих действий будет осуществлено снятие запрета на пользование счетами ОАО «Метрострой», и организация сможет вести полноценную деятельность и реализовывать государственные контракты по строительству метрополитена», – рассказали в компании.

Кроме того, в «Метрострое» уточнили, что выходом из создавшегося положения была бы оплата уже выполненных работ по всем линиям метрополитена – это позволило бы снять все финансовые трудности. Компания также пообещала, что будет информировать рынок, партнеров, клиентов о ходе развития ситуации в соответствии с принятой руководством политикой открытости и прозрачности информации, касающейся глобальных бизнес-процессов и укрепления позиций предприятия на рынке.

Напомним, что у налоговой не впервые возникают претензии к «Метрострою». Однако до этого иски о банкротстве шли к дочерним структурам компании или близким подрядчикам. Так, летом фискалы направили банкротные иски к ЗАО «СМУ-11 Метростроя» и к ЗАО «Управление-15 Метрострой».