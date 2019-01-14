Людей под завалами дома в Шахтах ищут с помощью кинологов. Спасатели трижды в час объявляют минуту тишины

Из-под завалов после взрыва на девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области спасли семерых, ребенок и еще один взрослый находятся в больнице. Погибла одна женщина, судьба еще четырех человек неизвестна. На месте работают кинологи.

Об этом 14 января сообщает правительство региона. Взрыв на последнем этаже жилого дома на улице Хабарова затронул четыре квартиры на 8 и 9 этаже, в них жили 12 человек. Спасены семеро, пять из которых не нуждаются в госпитализации, в состоянии средней степени тяжести в больнице находятся ребенок и взрослый. Достоверно известно о гибели только одной жительницы дома, губернатор Ростовской области уже пообещал ее семье финансовую помощь. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель дома также не выжил.

Из здания в ближайшую школу эвакуировали 140 человек. Больше двухсот спасателей с участием кинологической службы разбирают завалы, вскоре на месте будет смонтирован кран. Каждые 20 минут на месте ЧС объявляется минута тишины, под грудами бетона могут находиться еще четверо шахтинцев.

Два верхних этажа здания превратились в груды строительного мусора после взрыва утром в понедельник, 14 января. По предварительной версии, взорвался баллон с газом. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело.