Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.

Рассматривая на мобильнике веселые селфи, многие задумываются о том, как прекрасно жить в окружении такой красоты. Но страх потерять преимущества городского комфорта не дает вырваться из каменных объятий мегаполиса.

Квартира в ЖК «Царский Двор» – прекрасное решение этой проблемы. Комплекс сдан и заселен, но еще осталось несколько вкусных предложений!

Одно из них – просторная двухкомнатная квартира площадью 65,6 кв.м. Это хороший вариант для семейного проживания в экологически благополучном пригороде, но в непосредственной близости от всех благ городской цивилизации (13 км до станции метро «Московская» и 7,6 км до Государственного Музея-заповедника Царское Село).

Из преимуществ планировки:

Обе комнаты (16.60 и 17 кв.м) сбалансированы по площади;

В квартире предусмотрено два санузла;

Коридор площадью 11,60 кв.м с возможностью разместить большие шкафы-купе;

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Царский Двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/