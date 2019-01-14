«Я должна жить и не могу подвести родных»

Екатерине 28 лет, 20 из которых она борется с тяжелейшим заболеванием лёгких – муковисцидозом. Ежедневно ей приходится принимать препараты, позволяющие дышать. Но одно из лекарств государство не предоставляет. Купить его из-за дороговизны Катя не может.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помощи в сборе средств на ингаляционный антибиотик для Екатерины.

Екатерина Гирфанова, 28 лет.

Муковисцидоз, смешанная лёгочно-кишечная форма, тяжёлое течение. Эмфизема лёгких. Диффузные бронхоэктазы и пневмосклероз. Хронические синегнойная инфекция и панкреатическая внешнесекреторная недостаточность.

Требуется ингаляционный антибиотик «Колистин». Стоимость – 135 000 руб.

Екатерина больна с рождения, но точный диагноз ей поставили в 8 лет. К тому времени она уже 3 года жила без отца, который погиб, – с мамой и бабушкой. Диагноз «муковисцидоз» прозвучал как приговор: врачи смотрели на Катю с сочувствием, ведь тогда, в 1998 году, по статистике, больные муковисцидозом не доживали и до 18 лет. Болезнь поражает железы внешней секреции, приводит к тяжёлым нарушениям функций органов дыхания. Лёгкие в буквальном смысле слова забиваются слизью, и человек умирает.

Катя практически жила в больницах, до 8 класса училась дома, но сохраняла жизнерадостность, не представляя, как много трудностей ждёт её впереди. Время шло. Появилось множество лекарств и процедур, облегчающих течение болезни. В 17 лет девушка была госпитализирована в Москву, где ей объяснили, что с муковисцидозом можно жить. Тяжело, ежедневно принимая множество лекарств, делая ингаляции, уколы, капельницы, занимаясь дыхательной гимнастикой, но всё-таки жить.

К сожалению, годы без должного лечения не прошли бесследно: очень часто у Кати случались обострения болезни, когда она могла только лежать. И всё-таки девушка смогла окончить университет, вышла замуж, но три года спустя брак распался после сильнейшего обострения, случившегося от перенесённого гриппа, которое, как думали все, Катя не сможет пережить. Но она справилась.

Кате показана трансплантация лёгких, до которой нужно дожить. Для Кати это труд: необходима ежедневная дыхательная гимнастика по 5-6 часов, приём лекарств, кислородотерапия, а ещё – ингаляции антибиотиком.

«Для меня важно ежедневно делать ингаляции, без них никак. Ингаляционный антибиотик помогает мне сдерживать рост бактерий, которые, в свою очередь, разрушают мои лёгкие. С каждым годом усилий приходится прикладывать всё больше. Одышка нарастает, функция лёгких снижается, мне повезло, что у меня есть шанс. В Москве начали делать пересадку лёгких. Я готова к этому. Но в запасе должно быть время, ожидание донора может растянуться на несколько лет», – рассказывает Катя.

Девушке назначен ингаляционный антибиотик «Колистин». К сожалению, несмотря на многочисленные обращения в минздрав Башкортостана, откуда Катя родом, ни разу не удалось получить препарат бесплатно. Катя получает ряд лекарств льготно, но в обеспечении «Колистином» ей регулярно отказывают. С антибиотиком помогали только добрые люди. Стоимость лекарства, которого Кате хватит на 3 месяца приёма, – 135 000 руб. Приобрести препарат самостоятельно не под силу.

«Я единственная дочь у мамы и внучка у бабушки: конечно, они очень переживают за меня, – делится Катя. – Мне больно видеть эти переживания. Я всегда говорю: мне нормально, я справлюсь. Я должна жить и не могу подвести их».

Несмотря на то, что сама нуждается в помощи, Катя находит время поддержать других. Об этом рассказала её мама. Оказывается, уже несколько лет подряд девушка и её подруги в конце декабря ездят в Дом малютки, куда привозят ребятишкам подарки и где организуют праздничное новогоднее представление – всё по собственной инициативе.

О том, как помочь Кате, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная и другая необходимая информация – на странице Екатерины Гирфановой.