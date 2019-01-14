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Происшествия
14.01.2019 10:55
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Среди обломков самолета под Тегераном найден выживший. Россиян на борту не было

Грузовой Boeing потерпел крушение неподалеку от иранской столицы из-за технической неисправности. По предварительной информации, россиян на борту не было. Местные СМИ сообщают о выжившем бортинженере.

Об отсутствии в сгоревшем утром 14 января в Иране самолете соотечественников телеканалу 360 сообщили представители посольства России в Тегеране.

Новостное агентство FARS уточняет, что среди обломков живым был найден бортинженер самолета, а членов экипажа было 16. Ранее сообщалось, что на борту находились десять человек и что никто из них не выжил.

Самолет экстренно сел в аэропорту Фатх в городе Карадж к западу от Тегерана, он приземлился в конце взлетно-посадочной полосы и выехал за ее пределы в жилой район. Грузовой Boeing вез мясо из Бишкека.

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