«Левада-центр»: Больше половины россиян выступают за отставку правительства

Проблемы в экономике и социальной сфере подкосили рейтинг кабинета министров. Такие данные показывает опубликованный 14 января опрос признанного иностранным агентом «Левада-центра».

57% опрошенных россиян считают, что нынешнее правительство не способно решить проблемы роста цен и параллельного снижения доходов, что является одной из главных причин недовольства граждан. Чуть более половины опрошенных (53 процента) ответили утвердительно на вопрос о желании отставки кабмина в той или иной степени, однако 40% считают, что им нужно дать шанс.

Довольны работой министров под руководством премьера Дмитрия Медведева лишь 7%, у которых нет никаких претензий. Этот показатель опустился до уровня августа 2016 года.

Почти треть граждан России полагают, что правительству не под силу одолеть кризис в экономике. Кроме того, 30% респондентов выразили сомнение, что у кабмина есть продуманная программа экономического развития.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.