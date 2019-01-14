После взрыва спасатели ищут четырех жильцов дома в Шахтах. Информацию о погибшем ребенке в МЧС не подтвердили

В городе Шахты Ростовской области неизвестна судьба четырех жильцов квартир дома, в котором утром 14 января произошел взрыв. На месте продолжается поисково-спасательная операция, при этом в МЧС не подтверждают информацию о втором погибшем.

«В четырех квартирах на восьмом и девятом этажах проживали 12 человек. Из них семь спасены, одна погибшая, женщина. Судьба четверых устанавливается», — рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС, сигнал о взрыве газовоздушной смеси в доме на улице Хабарова поступил на пульт дежурного утром в 6:18 мск. Эпицентром называют квартиру 71 на девятом этаже. Перекрытия между девятым и восьмым этажом не выдержали и обрушились, на седьмом этаже заметили трещины.

Сообщается о двоих госпитализированных. Состояние мужчины и девочки медики оценивают как удовлетворительное. Городские власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

На месте взрыва на улице Хабарова работают больше 220 человек.