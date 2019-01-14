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14.01.2019 10:41
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«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Главстрой Санкт-Петербург

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.

Новые дома 11-й очереди расположены в квартале, ограниченном улицами Заречная, Федора Абрамова, Николая Рубцова и проспектом Энгельса. Общая площадь семи кирпично-монолитных корпусов на 3 784 квартиры составляет 311 421 кв. м. Квартиры сданы с полной отделкой. Кроме того, некоторые из них предлагались с установленной кухонной гарнитурой.

Дизайн входных групп выполнен в светлых тонах. Также здесь предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов. На прилегающей к корпусам территории выполнено благоустройство, построены спортивные и игровые площадки, открытые автостоянки. Для удобства автовладельцев оборудованы подземные паркинги на 383 машино-места, как стандартного, так и увеличенного размера.

В зданиях расположились коммерческие помещения для магазинов, предприятий сферы услуг, общественного питания, здравоохранения и другого назначения. Открытие Заречной улицы с удобным выездом в сторону Кольцевой автомобильной дороги, близость станции метро «Парнас» делают «Северную долину» привлекательной также для покупателей офисной недвижимости.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург»: «На текущий момент проект «Северная долина» реализован на 65%. Одновременно с возведением жилья «Главстрой Санкт-Петербург» продолжил активное строительство социальной, коммерческой и дорожной инфраструктуры района. В 2018 году в «Северной долине» открыта Заречная улица, которая обеспечила третий выезд на проспект Энгельса. Начал работу пятый детский сад на 220 мест, а в наступившем году будет завершено строительство еще одного детского сада и третьей общеобразовательной школы. Новые социальные объекты будут вводиться ежегодно».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

 

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