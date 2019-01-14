В аэропорту Тюмени у самолёта Utair задымился двигатель. Экипаж эвакуировал 46 пассажиров

Правый двигатель задымился у пассажирского самолета АТР-72 в аэропорту Тюмени утром 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительной информации, инцидент произошел в 6:50 по местному времени (4:50 мск). Самолет АТР-72 должен был вылететь в Ханты-Мансийск, при запуске двигателей один из них задымился. На борту находились 46 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе авиакомпании Utair РБК сообщили, что правый воздушный винт самолета задымился, когда тот находился на стоянке. Экипаж эвакуировал пассажиров. Впоследствии компания заменила самолет на аналогичный, и в 8:30 (6:30 мск) пассажиры вылетели в Ханты-Мансийск.

27 декабря самолет Utair совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика неисправности системы кондиционирования.

По данным «Ведомостей», у перевозчика накопились огромные долги и он может стать базой для создания новой российской региональной авиакомпании. Над реализацией проекта по поручению правительства и президента уже работают Сбербанк и ВТБ.