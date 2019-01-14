В Тегеране разбился грузовой Boeing 707. Самолёт выкатился в жилой район и сгорел

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в Иране утром 14 января. Инцидент произошел в аэропорту Фатх в городе Карадж к западу от Тегерана, сообщает FARS.

По данным агентства, самолет прилетел из Бишкека в Киргизии. По предварительной информации, лайнер по ошибке приземлился в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением, сел в самом конце полосы. В результате Boeing выкатился за ограждения в жилой район, где развалился на части и загорелся.

Источники агентства заявили, что на борту был груз мяса. Экипаж Boeing 707 составлял десять человек. Местные власти сообщили, что пока не располагают данными о жертвах. По данным СМИ, в катастрофе никто не выжил.

Посольство РФ в Тегеране уточняет, были ли на борту россияне.