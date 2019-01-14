Происшествия
В Тегеране разбился грузовой Boeing 707. Самолёт выкатился в жилой район и сгорел
Грузовой самолет Boeing 707 разбился в Иране утром 14 января. Инцидент произошел в аэропорту Фатх в городе Карадж к западу от Тегерана, сообщает FARS.
По данным агентства, самолет прилетел из Бишкека в Киргизии. По предварительной информации, лайнер по ошибке приземлился в аэропорту Фатх. Пилот не справился с управлением, сел в самом конце полосы. В результате Boeing выкатился за ограждения в жилой район, где развалился на части и загорелся.
Источники агентства заявили, что на борту был груз мяса. Экипаж Boeing 707 составлял десять человек. Местные власти сообщили, что пока не располагают данными о жертвах. По данным СМИ, в катастрофе никто не выжил.
Посольство РФ в Тегеране уточняет, были ли на борту россияне.
❗️ Видео с места крушения пассажирского Boeing 707 под Тегераном.— Телеканал 360° (@360tv) 14 января 2019 г.
По предварительным данным, погибли 10 человек. В посольстве РФ в Тегеране уточняют информацию о нахождении на борту россиян. pic.twitter.com/nserZVCliw