Воры в Коломягах забрались в квартиру специалиста по пароходам. Исчезла техника, бриллианты и наличные на 1,6 млн рублей

Квартирную кражу расследуют оперативники уголовного розыска Приморского района Петербурга после визита неизвестных в пятиэтажку в Коломягах. Воры шли к сейфу, по пути прихватив немного ювелирных украшений и техники.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию владелец квартиры на Малой Десятинной улице обратился после обеда 13 января. Дома он не был двое суток, неладное заметил у входной двери – не хватало части замка. Большие пропажи обнаружились внутри – исчез телевизор, ноутбук, три кольца и серьги с бриллиантами. Не обрадовал 59-летнего хозяина и спрятанный в кладовке пустой сейф. Отжатая дверца открыла доступ более чем к миллиону рублей в различной валюте.

Общий ущерб специалист пароходства оценил в 1,6 млн. Возбуждено уголовное дело, добавили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.