В результате взрыва в многоэтажке в Шахтах погибли женщина и ребенок. Завалы разбирают больше ста человек

Число погибших в результате взрыва в многоэтажке в Шахтах Ростовской области увеличилось до двух человек. Под завалами обнаружили тела женщины и ребенка, сообщает 14 января телеканал 360 со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

По предварительной информации, из-под завалов девятиэтажки на улице Хабарова спасли семь человек, еще двоих обнаружили и достают. Губернатор Ростовской области Владимир Голубев сообщал о 13 пострадавших. Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская уточнила телеканалу, что такое количество жильцов проживали на девятом и восьмом этажах, а в больнице сейчас находятся двое, остальных осмотрели амбулаторно.

Глава города Шахты Андрей Ковалев отметил, что решение о дальнейшей эксплуатации здания будет принято после исследований конструкций. Взрыв утром 14 января разрушил девятый и восьмой этажи кирпичного дома, по седьмому поползли трещины. Сообщалось, что эпицентр находился в квартире 71 на девятом этаже.

Предварительной версией случившегося называют бытовой газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Из дома эвакуировали 140 человек, которые находятся в пунктах временного размещения.

В поисково-спасательной операции задействованы 120 человек и 35 единиц техники.