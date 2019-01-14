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14.01.2019 09:08
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В полпредстве готовят полковника Ильина на должность начальника ГУ МВД. Александр Гуцан торопит, остался день

Подчиненные прокурора Петербурга Сергея Литвиненко готовят для полпреда СЗФО Александра Гуцана характеристики на полковника полиции Михаила Ильина. Он уже представлен на должность начальника Главного управления МВД. «Фонтанка» подчеркивает тонкости и скорость скрытой процедуры.   

По информации нашего издания, к полудню 15 января прокурор Петербурга Сергей Литвиненко представит в аппарат полномочного представителя президента по СЗФО Александра Гуцана характеристики о служебной репутации заместителя начальника полиции ГУ МВД по Ленинградской области полковника полиции Михаила Ильина. Согласно имеющейся в распоряжении «Фонтанки» копии документа, просьбу отправили на имя Литвиненко в четверг, 10 января, за подписью заместителя полпреда по вопросам правоохранительной действительности Олега Логунова.   

Так, Логунов сообщает, что на согласовании полномочного представителя президента по СЗФО находится кандидатура полковника Ильина на должность начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Таким образом, начат многоступенчатый алгоритм назначения на эту ключевую для двух регионов должность.

По данным «Фонтанки», на момент получения письма Сергей Литвиненко находился в отпуске. Поэтому в пятницу, 11 января, резолюцию поставил первый заместитель прокурора Эдуард Артюхов, замещающий прокурора города. Он расписал бумагу другому заместителю прокурора Петербурга – Ивану Еремееву. Еремеев в свою очередь дал указание нескольким начальникам управлений подготовить ответы, которые он затем как непосредственный исполнитель соединит в одно целое. Ответ же подпишет Сергей Литвиненко, так как 14 января он вышел из отпуска.   

Отметим, что в письме на имя прокурора Петербурга Михаил Ильин назван «первым заместителем» начальника полиции. При всем уважении к полпредству, «Фонтанка» считает данную формулировку ошибочной, так как должности первого заместителя начальника полиции в главке не существует. Напомним также, что должность заместителя начальника главка по Ленобласти, которую Ильин сегодня временно исполняет, выше на две ступени, чем заместитель начальника полиции ГУ МВД. Введена же она была указом президента № 417 от 11 июля 2018 года.   

Как известно «Фонтанке», кандидатура должна быть согласована и в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, а также в Следственном комитете по Петербургу. Таким образом, разумно предположить, что главам ведомств — Александру Родионову и Александру Клаусу из полпредства поступили аналогичные просьбы. Такой же запрос должен был поступить и в ГУСБ МВД. Кстати, это говорит еще и о том, что министр МВД Владимир Колокольцев уже поставил резолюцию «согласен» на представлении Михаила Ильина на должность начальника ГУ МВД. Иначе бы не начались запросы полпредства по СЗФО.  

После регионального уровня собранные характеристики поступят в МВД РФ, а оттуда уже в администрацию президента, где кандидат опять пройдет похожую круговую проверку, но уже на уровне федеральных силовиков. Как сообщили журналисту «Фонтанки» в Москве, «сегодня выстроена сложная, даже несколько туманная система назначения на указные позиции, так что говорить о стопроцентном успехе пока на указе не стоит подпись президента – нельзя».

В начале нулевых министр сам назначал начальников региональных главков. При той упрощенной процедуре такие назначения порой происходили чуть ли не за один день.    

10 января в администрацию президента поступило и представление министра МВД Владимира Колокольцева на перевод генерал-лейтенанта полиции нынешнего начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова в центральный аппарат министерства. Параллельные процессы согласования кандидатур Умнова на федеральном уровне и Ильина на региональном, датируемые в один день, позволяют говорить о взаимосвязанном кадровом решении.

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