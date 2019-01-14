По многоэтажке в Шахтах после взрыва поползли трещины. СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело по факту взрыва в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области возбудил Следственный комитет России. Об этом 14 января сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту обрушения этажей в реультате взрыва газа в одном из подъездов многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области», – говорится в сообщении. По какой статье квалифицировали происшествие, пока не уточняется.

Взрыв на девятом этаже дома на удице Хабарова прогремел ранним утром в понедельник. По данным телеканала 360, эпицентр находился в квартире номер 71. Пострадали девятый и восьмой этажи кирпичного здания, по седьмому этажу пошли трещины.

По предварительной информации, погиб один человек. Пять человек пострадали. Спасатели извлекли из под завалов восемь человек, в том числе мать с маленьким ребенком, но полагают, что там могут находиться еще люди. Губернатор Ростовской области Владимир Голубев, который прибыл на место ЧП, заявил от 13 пострадавших.

Из дома эвакуировали 140 человек, которые находятся в пунктах временного размещения. Спасатели продолжают поисковую операцию и разбор завалов.