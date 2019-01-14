Траты на реконструкцию Госдумы выросли в пять раз до 3,4 млрд рублей. В проект включили боярские палаты

Расходы на реконструкцию зданий Госдумы увеличиваются с 710 млн до 3,4 млрд рублей согласно изменениям в федеральной адресной инвестиционной программе. Строительство завершится в 2020 году, пишет 14 января газета «Коммерсантъ».

К Госдуме добавят палаты боярина Троекурова со сводчатыми залами в Георгиевском переулке. Их реконструируют за счет бюджета Москвы.

До конца 2021 года власти планируют построить восьмиэтажный корпус Совета Федерации на улице Петровка с переходом в нынешнее здание верхней палаты на Большой Дмитровке. На этот проект планируется потратить 2,85 млрд рублей, что также выше первоначальной цифры в 1,69 млрд руб.

В середине ноября прошлого года управляющий делами президента Александр Колпаков в заявлял, что ремонт Госдумы начнется в первом квартале 2019 года.