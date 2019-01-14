18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -4
$ 66.92р
77.13р
09:03 14.01.2019
Расширенный поиск

Общество
14.01.2019 08:35
Печать

Траты на реконструкцию Госдумы выросли в пять раз до 3,4 млрд рублей. В проект включили боярские палаты

Расходы на реконструкцию зданий Госдумы увеличиваются с 710 млн до 3,4 млрд рублей согласно изменениям в федеральной адресной инвестиционной программе. Строительство завершится в 2020 году, пишет 14 января газета «Коммерсантъ».

К Госдуме добавят палаты боярина Троекурова со сводчатыми залами в Георгиевском переулке. Их реконструируют за счет бюджета Москвы.

До конца 2021 года власти планируют построить восьмиэтажный корпус Совета Федерации на улице Петровка с переходом в нынешнее здание верхней палаты на Большой Дмитровке. На этот проект планируется потратить 2,85 млрд рублей, что также выше первоначальной цифры в 1,69 млрд руб.

В середине ноября прошлого года управляющий делами президента Александр Колпаков в заявлял, что ремонт Госдумы начнется в первом квартале 2019 года.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.
«Лидер Групп»
11.01.2019 11:41

Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене

Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:31

Выбери квартиру за 5 дней

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать - квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.
pixabay.com
10.01.2019 17:24

Заняться плаванием, не выходя из дома, теперь возможно

Отличная новость для жителей ЖК «Жили-Были». Для их удобства прямо в доме, помимо фитнес-центра, будет построен еще и бассейн.
ГК «КВС»
10.01.2019 17:08

Получено разрешение на ввод I очереди ЖК "Кирилл и Дарья"

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: СПб, пр. Маршала Блюхера д.6, корп.2, строение 1 (строительный адрес: СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 12, участок 5).
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
10.01.2019 14:36

Новогоднее новоселье от "Дальпитерстроя"

В канун Нового года в Шушарах случилось "прибавление семейства". Несколько сот новоселов получили ключи от квартир в доме № 3 на Вишерской улице.
Setl City
10.01.2019 11:50

Setl City сдала детский сад в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков

Setl City ввела в эксплуатацию современный детский сад с бассейном в ЖК «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Садик площадью более 5 тыс. кв. м сможет принять 190 детей – 8 групп от дошкольной до ясельной. Строительство и проектирование дошкольного учреждения выполнены на средства Setl City.
АО «Строительный трест»
10.01.2019 11:46

Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце 2018 – начале 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и ЖК «Город мастеров».
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.