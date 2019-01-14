Петербуржец заподозрил соседа по коммуналке в домогательствах к дочери. Его задержали в той же квартире

По подозрению в насилии над ребёнком десяти лет в Василеостровском районе Петербурга задержан предполагаемый педофил. В девочке он приставал по-соседски.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию 62-летний петербуржец обратился днём 13 января. Он объяснил свой визит излишним вниманием к его дочери соседа по коммунальной квартире. К девочке молодой человек 27 лет подобрался глубокой ночью в тот же день. При этом прятаться от отца ребенка и грозящей за подобное уголовной статьи он не стал.

Задержали его в той же квартире. Проводится проверка.