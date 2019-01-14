В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв. Под завалами находятся люди

Взрыв произошел в многоэтажном доме в городе Шахты в Ростовской области ранним утром 14 января. Под завалами находятся люди, специальные службы спасли мать с ребенком.

По предварительной информации, в доме на улице Хабарова около шести часов утра взорвался газ на 9 этаже. Пострадал также восьмой этаж, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Известно о восьми пострадавших, пять из которых госпитализировали. При разборе завалов на девятом этаже дома, по данным «Говорит Москва», обнаружили тело погибшего. По данным МЧС, в доме могут назодится еще семь человек, ведутся поиски.

Из дома эвакуировали 140 жильцов. На месте работают специальные службы. На место выехал губернатор Ростовской области.