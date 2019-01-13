Мэра Гданьска ударили ножом в сердце на благотворительном концерте

На мэра польского Гданьска Павла Адамовича напали на благотворительном концерте 13 января.

Об этом телеканалу TVP Info сообщила пресс-секретарь мэра Магдалена Скорупка-Качмарек.

Нападавший ворвался на сцену, когда Адамович произносил речь, и несколько раз ударил мэра в сердце острым предметом, вероятно, ножом. Чиновнику оказали первую помощь на месте происшествия, после чего забрали в больницу, пишет газета Onet. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Нападавшего уже задержали. Перед тем, как его увели, он успел выкрикнуть в микрофон, что его зовут Стефан (фамилия прозвучала неразборчиво). Он сказал, что, будучи невиновным, отсидел срок в тюрьме, что его пытала «Гражданская платформа» (партия, членом которой является Адамович) и что именно за это умрет Адамович.

Павел Адамович является мэром Гданьска с 1998 года. В 2017-2018 годах он вел блог на русском языке на сайте «Эха Москвы».