За напоминание о бренности бытия протестующие бессрочно получили протоколы. Доказательство их нарушения выуживали из Обводного канала

Участников «бессрочного протеста», задержанных 13 января в центре Петербурга, отпустили из полиции. Так и не развёрнутый баннер двое из них обменяли на административные протоколы.

Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, с Можайской улицы и набережной Обводного канала в 38 отдел полиции доставили пятерых, в том числе одного несовершеннолетнего. Его домой забрала мать. К половине восьмого вечера без административных протоколов выпустили ещё двоих.

Оставшимся вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Так квалифицировали частично развёрнутый баннер с напоминанием о том, что никто не вечен. Заметив внимание полицейских, активисты бросили его в Обводный канал. Плакат был извлечён и доставлен в отдел.