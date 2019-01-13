Происшествия
За напоминание о бренности бытия протестующие бессрочно получили протоколы. Доказательство их нарушения выуживали из Обводного канала
Участников «бессрочного протеста», задержанных 13 января в центре Петербурга, отпустили из полиции. Так и не развёрнутый баннер двое из них обменяли на административные протоколы.
Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, с Можайской улицы и набережной Обводного канала в 38 отдел полиции доставили пятерых, в том числе одного несовершеннолетнего. Его домой забрала мать. К половине восьмого вечера без административных протоколов выпустили ещё двоих.
Оставшимся вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Так квалифицировали частично развёрнутый баннер с напоминанием о том, что никто не вечен. Заметив внимание полицейских, активисты бросили его в Обводный канал. Плакат был извлечён и доставлен в отдел.
Справка:
Бессрочный протест в Петербурге, как и в Москве, продолжается после митингов Алексея Навального против повышения пенсионного возраста, которые прошли в разных городах 9 сентября прошлого года. Активисты «бессрочки» регулярно привлекают внимание правоохранительных органов. Их отвозят в отдел, откуда отпускают с протоколом о доставлении.
«Бессрочка ищет закономерность в задержании одиночных пикетчиков: пока получается, что с провластными лозунгами задерживают с меньшей вероятностью», – комментируют в группе «бессрочного протеста».