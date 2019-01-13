Маркизио: Хотел бы поиграть с Роналду в «Ювентусе», но это в прошлом. Цель «Зенита» – чемпионство

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио рассказал о целях на сезон и проблемах в петербургской команде.

«Конечно, я бы хотел поиграть с Криштиану Роналду в «Ювентусе», но это в прошлом, сейчас я в «Зените». У нас есть важные цели – хотим выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. В Лиге Европы постараемся победить «Фенербахче» и пройти как можно дальше. Может, мы сыграем с итальянской командой в следующем раунде. Российский футбол многое дает мне как на поле, так и за его пределами. Есть вопросы с тактикой и языком, но я хорошо справляюсь с переменами и хочу как можно скорее изучить новую культуру», – сказал 32-летний итальянец в интервью Sky Sport 13 января.

Напомним, 3 сентября 2018 года Клаудио Маркизио на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с петербургским «Зенитом». Клаудио стал одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ с зарплатой около 3,5 млн евро. На его счету 14 матчей, в восьми из которых он выходил в основе.