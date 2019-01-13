Долетели со «светомузыкой». Во время рейса Петербург — Сочи в салоне отказала электроника

Необычное «представление» устроила электроника в салоне рейса авиакомпании Red Wings, 13 января летевшего из Петербурга в Сочи. Пока бортпроводники пытались сладить с освещением, пассажиры тревожно наблюдали за «вечеринкой на высоте птичьего полёта».

Как сообщили «Фонтанке» читатели, полным эмоций оказался перелёт в Сочи рейсом WZ 703. Самолёт покинул Пулково в 16:50, благополучно набрал высоту, но не пролетел и получаса, как подвела электроника. Все табло и лампочки без видимого вмешательства включались и выключались вместе и вразнобой.

Световое шоу, судя по всему, происходило только в салоне и продолжалось порядка сорока минут. В результате с внештатной ситуацией справились бортпроводники, но пассажирам сбой никак не прокомментировали. Паники в салоне не было, но остаток полёта прошёл нервно.

«Дискотека на высоте птичьего полёта, – делятся читатели. – Эмоции зашкаливали, а пульс на фитнес-браслете показывал 120 уд/мин».

Видео «вечеринки» выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В петербургском представительстве авиакомпании Red Wings «Фонтанке» инцидент не прокомментировали, уточнив, что электронику еще должны проверить техники. В представительстве в Сочи телефон не отвечает.