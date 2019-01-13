Россия в ЕСПЧ признала за американцами право на недвижимость под Петербургом на 2 млрд

Россия предложила Европейскому суду по правам человека отклонить жалобу запрещённых в РФ иеговистов, которые через Страсбург оспаривают ликвидацию и изъятие собственности — в том числе, комплекса в элитном посёлке Солнечное под Петербургом. Его собственником называют юридическое лицо США, хотя до это российские суды признали его мнимым владельцем.

Об этом 13 января «Фонтанке» сообщил адвокат Артур Леонтьев, который представляет интересы американской организации «Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов Пенсильвании» (мировой центр «Свидетелей Иеговы»). По словам юриста, в ответе ЕСПЧ правительство РФ указывает, что претензии «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» в части комплекса в Солнечном необоснованны: когда организацию ликвидировали, он принадлежал «Сторожевой башне». Соответственно, она и должна была направлять жалобу в Страсбург.

Бывший пионерлагерь площадью 10 гектаров в Солнечном, на улице Средней, 6, в начале 90-х приобрел «Управленческий центр». Позже по договору дарения передал его в собственность юрлица США. После ликвидации центра иностранный собственник мог бы защитить имущество с рыночной стоимостью в 2 млрд рублей, но Сестрорецкий райсуд в декабре 2017 года признал сделку недействительной. В мае прошлого года это решение поддержал Горсуд.

Деятельность «Управленческого центра» в России прекращена решением Верховного суда в апреле 2017 года. Имущество во всех регионах обращено в доход государства. Религиозная организация оценивает его стоимость почти в 80 млн евро.