Экс-президент «Локомотива» о Дюкове: Хорошо, что хоть одного кандидата на пост президента РФС нашли. Это о многом говорит

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала выдвижение на пост главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, который оказался единственным кандидатом.

«Я не пойду на выборы. Слишком хорошо знаю ситуацию в российском спорте. Поменять что-то к лучшему? Это невозможно. Дюков был выдвинут большим количеством региональных федераций. Хорошо, что хоть одного нашли. Это очень о многом говорит. Но я желаю Дюкову победы. Очень надеюсь, что с его приходом что-то изменится в позитивную сторону», – цитирует Смородскую 13 января «Спорт день за днем».

Выборы главы РФС пройдут 22 февраля 2019 года. Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента организации. И. о. назначен Сергей Прядкин.