Орбитальный телескоп «Спектр-Р» ушел в самоволку и шлет приветы ученым

Российские ученые потеряли на орбите телескоп «Спектр-Р» из проекта «Радиоастрон».

Как сообщает вечером 13 января РБК, телескоп так и не начал реагировать на команды с Земли и больше не передает телеметрию – только научные данные. В Роскосмосе отмечают, что гарантийный срок работы аппарата истек в 2014 году. Беглец находится на орбитальном посту с 2011 года.

Это не первая неудача Роскосмоса в последнее время. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился ее падением в море, потому что азимут полета был рассчитан неверно. В августе 2018-го в бытовом отсеке корабля «Союз» в составе МКС нашли отверстие со следами дрели. Российские эксперты заподозрили диверсию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин даже породил мем о «космонавте со сверлом».

В октябре 2018 года корабль «Союз», который должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля спаслись в специальной капсуле для эвакуации.

Лучом света в этом темном царстве стало спасение космонавтами Прокопьевым и Кононенко «Железного человека» Тони Старка, который застрял в космосе без еды и воды на четверо суток. Правда, эта успешная операция прошла не в космосе, а в «Твиттере».