Происшествия
Водителя «Лады» вырезали из машины после жесткого ДТП на Песочной набережной
Серьезное ДТП произошло вечером 13 января в Петроградском районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД на городу и области, в 18:15 на пересечении Песочной набережной и Большой Зелениной улицы мужчина 1973 года рождения, управляя Hyundai Tucson, совершил столкновение с «Ладой Калиной». После этого участников аварии отбросило на Opel Mokka, которой управляла женщина 37 лет. В результате тяжелые травмы получил водитель ВАЗа.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» называют столкновение «жестким».
«Сильно пострадал водитель "Лады", вырезают из машины», – отмечают они.
Набережная в сторону Васильевского острова оказалась перекрыта.