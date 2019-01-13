Чемоданы будут следом. Азербайджанская авиакомпания забыла в Баку багаж петербуржцев

Азербайджанский перевозчик Azal разлучил своих пассажиров с вещами и сувенирами. Свои чемоданы в Пулково тщетно прождали 50 вернувшихся из Баку путешественников.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 13 января рейс J2 019 благополучно приземлился в Петербурге в одиннадцать утра. Пассажиры прошли в зал выдачи багажа — чемоданы уже выгружались, но найти свои вещи смогли не все. Когда лента опустела, рядом с ней осталось не меньше пятидесяти человек.

У стойки информации выяснилось, что авиакомпания Azal не проследила за своевременной погрузкой багажа на борт. Он так и остался в бакинском аэропорту и, как обещают, прибудет в Петербург в понедельник.

Возмущённые пассажиры пишут в соцсетях, что в зале выдачи заметили «однотипные сумки, упакованные в целлофан, которые получали в большом количестве какие-то сумрачные люди», и подозревают, что их чемоданам места в отсеке просто не нашлось.

В Azal пока не прокомментировали случившееся, телефон представительства не отвечает.