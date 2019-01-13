Мужская команда России по биатлону в Оберхофе оказалась не хуже женской

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как передает 13 января Lenta.ru, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов обогнали французов на 1 минуту 1,1 секунды. Третьими стали австрийские биатлонисты.

Сегодня же победу в эстафете одержала женская сборная России — это первая победа российских биатлонисток за 7 лет.

Таким образом, сборная России впервые за 13 лет сумела выиграть две эстафеты на этапе КМ.