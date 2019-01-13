В 31 дом на Софийской возвращается тепло

На пять часов раньше теплоэнергетики починили дефектную трубу во Фрунзенском районе Петербурга. В три десятка домов возвращается тепло.

О завершении работ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщает вечером 13 января.

«В 15:05 восстановлена циркуляция в зоне отключения участка и произведены все необходимые мероприятия по включению тепломагистрали в штатный режим. Теплоэнергетики заменили 2,5 метра трубопровода», – рассказали на предприятии.

Напомним, прорыв у дома №53 по Софийской улице зафиксировали сегодня после полуночи. Провести ремонт собирались к 20:45. Батареи остыли в 31 жилом доме.