Трамп понял, что отпираться бесполезно, и пообещал рассказать о встрече с Путиным все

Президент США Дональд Трамп сдался под давлением общественности и заявил в интервью телеканалу Fox News, что опубликует детальные протоколы личных встреч с главой российского государства Владимиром Путиным.

При этом президент США, передает «Газета.ру», отметил: летом 2017 года в Гамбурге у него состоялась «отличная» беседа с Путиным. И он «ничего не скрывает» от своей администрации.

Ранее в США случился скандал: переводчик Трампа рассказал, что его высокопоставленный шеф попытался засекретить протоколы своих встреч с российским коллегой и просил не рассказывать о них чиновникам Госдепа.