По проспекту Энергетиков гуляла молодая львица. Прохожие начали звонить в полицию и МЧС

Припозднившиеся накануне прохожие в Красногвардейском районе Петербурга заметили неожиданную картину — вместе с ними зимней погодой наслаждался лев. Спасения от него горожане просили у МЧС и полиции, а те, кто посмелее, устроили фотосессию умиляющему своей трогательностью хищнику.

Фотографии 13 января выложили в «ВКонтакте» жильцы ЖК «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков. «Хозяин при перевозке, видимо, решил показать мохнатому животному, что такое русская зима», – предположили в группе.

Как стало известно «Фонтанке», львицу зовут Сима, ей семь месяцев. Предпочитает мясо, ласкова, игрива, в процессе может оцарапать, порой рычит. Живёт в квартире у 27-летнего Александра Васюковича. Он участвовал в телепроекте «Дом 2» на ТНТ, сейчас занимается персональными тренировками и прогулками Симу не балует. Говорит, каждый выход в свет собирает толпу любопытных. Они одолевают владельца просьбами сфотографироваться, а некоторые, как в субботу, порываются вызвать МЧС и полицию.

По словам Васюкевича, вчера спасатели к ним с Симой всё же не приехали. Жильцы к такому соседству относятся настороженно, но долго оно не продлится. Львица уже весит 25 кг, и просторы квартиры скоро покажутся ей тесными. Да и аппетит у зверя растёт. Хозяин уже ищет желающих приобрести подросшую Симу. Отдать готов в добрые руки за 100 тысяч рублей. Маленькие львы стоят на порядок дороже, но с возрастом содержать их становится сложнее. Не исключено, что новым домом для львицы станет зоопарк.