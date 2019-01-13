В Сызрани учительница вмешалась в драку учеников и была избита до потери сознания

В Самарской области развернулась драма пожестче, чем в американском сериале «Йеллоустоун», в котором одна из героинь едва не погибла, получив удар в голову от ученика.

В Сызрани учительница попыталась разнять дерущихся учеников и попала в больницу, передает 13 января Lenta.ru. На педагога в школьном коридоре напал 15-летний учащийся и ударом в лицо сбил ее с ног. Женщина упала и потеряла сознание, а нападавший и еще двое подростков начали пинать ее ногами.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее увезли в Центральную городскую больницу.