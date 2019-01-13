Смольный инфографикой показал пользу работы широкой лопатой

О пользе физического труда, а именно – работы лопатой, – рассказал петербуржцам 13 января комитет по благоустройству. В соцсетях смольнинского ведомства размещена инфографика, которая наглядно демонстрирует: уборка территории – ничуть не хуже фитнеса. Да еще и бесплатно.

«Махать лопатой – это не только труд, но еще и работа над физическими данными организма! Что тут скажешь, движение – жизнь и вдвойне удовольствие, когда на зимнем воздухе!» – говорится в публикации комитета.

Далее наглядно показывается, какие группы мышц тренирует уборка снега широкой лопатой. В частности, это мышцы брюшного пресса, бицепс, предплечье. Работают также бедра.

А за час работы можно сжечь две порции картофеля фри.

Убедят ли эти факты горожан, пока неизвестно.

Напомним, середина зима выдалась в Петербурге непривычно снежной. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Зима-2019 уже подарила Северной столице мем «лопата Беглова» и вынудила городских учителей лично взяться за борьбу с сугробами.