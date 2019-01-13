В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался в Следственный комитет на пьяных родителей

В Барнауле пятилетний малыш позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и сообщил, что его родители напились и заснули, а он остался без присмотра, передает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю13 января.

Оператор линии передал сообщение мальчика в отдел полиции города Барнаула. Затем была проведена проверка Следственного комитета, которая показала, что в действиях родителей мальчика содержится состав ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Возбуждено ли уголовное дело, не сообщается.

Случай произошел еще в мае 2018 года, но СК рассказал о нем публично только сейчас.