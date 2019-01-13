«Зенит» нашел нового левого защитника. На ЧМ-2018 он играл вместе с Месси

Футбольный клуб «Зенит» нашел новую кандидатуру на позицию левого защитника.

Как сообщает 13 января «Спорт-Экспресс», петербургская команда интересуется Маркосом Акуньей из «Спортинга».

Контракт 27-летнего защитника сборной Аргентины с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2023 года. Сумма выкупа Акуньи у «Спортинга» составляет 20 миллионов евро. Акунья – чемпион Аргентины 2014 года. Участник чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» также рассматривает на позицию левого защитника Алекса Гримальдо («Бенфика») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).