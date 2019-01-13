«Заяц» с рейса Москва – Брюссель оказался украинцем без памяти. На борту он находился минуту, но через 48 часов будет выдворен

«Фонтанка» выяснила, что неизвестный, проникший на самолет в аэропорту Шереметьево, минуя все процедуры, – гражданин Украины. Его изолировали, сотрудники ФСБ готовят мужчину к выдворению, а диагноз поставили врачи.

Как ранее сообщили российские СМИ, 13 января в аэропорту Шереметьево задержан непонятный человек, который нелегально проник на борт рейса «Аэрофлота» Москва – Брюссель. «Фонтанка» узнала конкретику.

По информации нашего издания, 12 января в 20:50 рейс 2618 авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на 22 минуты в связи с обнаружением на борту постороннего. По данным нашего издания, мужчина умудрился обойти кордоны в терминале F и по техническому трапу зайти на борт. Внутри он находился одну минуту и был выведен сотрудником погранслужбы.

Как стало известно «Фонтанке», это гражданин Украины, который легально находился на территории России. Как нашему журналисту подсказал собеседник в аэропорту Шереметьево, «ему не нужно было лететь ни в какой Брюссель».

– Уже в ходе первоначального опроса сотрудники ФСБ обратили внимание на отсутствие здравого смысла в его ответах, Когда же они пригласили дежурного врача, то он поставил предварительный диагноз, который впоследствии подтвердили вызванные профильные специалисты. На обывательском языке это называется «страдает провалами памяти», – объяснил наш источник.

Тем не менее нарушитель задержан на 48 часов сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ. Заметим, что ему грозит не 322-ая статья УК РФ – «Незаконное пересечение государственной границы», а административное наказание со штрафом в 500 рублей.

Для иностранцев в таких случаях к протоколу добавляется еще и выдворение за пределы России.