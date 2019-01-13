В Шереметьево пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы

В московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает 13 января ТАСС, по предварительной версии, экипаж «не смог удержать» лайнер во время руления перед взлетом из-за ветра и гололедицы. На борту «Боинга-737» рейса Москва — Прага, принадлежащего Smart Wings, в момент инцидента находилось 40 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Борт выкатился примерно на 100 м за пределы ВПП.

Видео: трансляция маршрута/flightradar24.com

Судя по онлайн-табло, случившееся не привело к коллапсу с посадкой и вылетом других рейсов. Несмотря на то, что полоса, на которой заблудился самолет, была закрыта на два часа.