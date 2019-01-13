В центре Петербурга задержаны участники «бессрочного протеста». Достать плакаты они не успели

Полицейские вмешались в очередную акцию «бессрочного протеста» в Центральном районе Петербурга 13 января. Проехать в отдел пригласили Сергея Беляева, Романа Самойлова и ещё нескольких активистов.

Как сообщили «Фонтанке» в группе помощи задержанным, участников «бессрочного протеста» задержали незадолго до трёх часов дня в районе Можайской улицы и набережной Обводного канала. Предполагается, что активисты собирались не на одиночные пикеты, а хотели вывесить некий баннер.

О встрече с полицией говорит также ведущий телеграм-канала «Объектив реалий», который следит за протестными акциями. Цель сегодняшнего мероприятия он не уточняет. На видео слышно, как сотрудник полиции обещает, что все объяснения активисты получат в отделе.

Бессрочный протест в Петербурге, как и в Москве, продолжается после митингов Алексея Навального против повышения пенсионного возраста, которые прошли в разных городах 9 сентября прошлого года. Активисты «бессрочки» регулярно привлекают внимание правоохранительных органов. Их отвозят в отдел, откуда отпускают с протоколом о доставлении.

«Бессрочка ищет закономерность в задержании одиночных пикетчиков: пока получается, что с провластными лозунгами задерживают с меньшей вероятностью», – комментируют в группе «бессрочного протеста».