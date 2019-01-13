Женская сборная по биатлону отстрелялась лучше всех на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону впервые за семь лет выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Германии.

«С ума сойти», – не может сдержать эмоций 13 января Sports.ru, сообщая новость.

В команду вошли преимущественно дебютантки: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Россиянки, несмотря на падение одной из участниц команды на трассе, отстрелялись лучше всех и финишировали первыми с флагом.

Второй финишировала сборная Германии, третьей — команда Чехии.

Это первая победа для женской сборной за последние семь лет. До этого команда побеждала в 2012 году на этапе в том же немецком Оберхофе.