Владелец пекарни в Париже, где прогремел взрыв, заявил, что у него не было газа

Число жертв взрыва в булочной в Париже возросло до четырех.

Об этом сообщает 13 января ТАСС. 46 человек ранены, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

По официальной версии, произошел взрыв газа. Однако Убер Беатрис (Hubert Beatrix), владелец булочной в Париже, в которой прогремел взрыв, утверждает, что газа в его заведении не было, сообщает The Guardian. Беатрис рассказал журналистам, что все его оборудование было электрическим.

Напомним, что взрыв в Париже прогремел 12 января на улице Тревиз. В результате здание загорелось. Двое погибших – пожарные, которые пытались ликвидировать возгорание.