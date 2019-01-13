На Малой Охте двухлетний москвич отравился транквилизатором, а в Песочном с жаропонижающим перестаралась школьница

В Петербурге девочка-подросток и маленький ребёнок попали в больницу, наглотавшись лекарственных препаратов. И если мальчику хватило одной таблетки, то старшеклассница серьёзно переборщила с дозировкой.

Как стало известно «Фонтанке», в час ночи 12 января из квартиры в посёлке Песочный скорая забрала 16-летнюю школьницу. Медики диагностировали острое отравление лекарственными препаратами. По предварительной информации, девушка съела упаковку жаропонижающего. Состояние одиннадцатиклассницы оценивают как тяжёлое.

В четыре часа вечера в детскую городскую больницу имени Филатова с симптомами отравления доставили мальчика двух лет. Известно, что ребенок вместе с семьёй приехал в Петербург из Москвы, гостил на Новочеркасском проспекте. Там же он съел таблетку транквилизатора, предназначенную для снижения возбудимости. Концентрация лекарства не была критичной, мальчика в удовлетворительном состоянии оставили в отделении.