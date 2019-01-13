Роспотребнадзор изъял из продажи почти 130 тонн икры за праздники

Почти 130 тонн икры изъял Роспотребнадзор из российских торговых точек за новогодние каникулы.

О проделанной работе ведомство отчиталось 13 января. К десятому числу санитарные специалисты посетили около 2,5 тыс. объектов торговой сети. Нарушения при продаже икры ценных пород рыб нашли в каждом пятом случае. В основном речь идет об отсутствии документов.

Помимо этого, найдено 955 несанкционированных мест торговли деликатесом.

Всего из продажи изъято 125,6 тонны икры, составлено около 500 протоколов. Торговцы заплатят штрафов на сумму более 1,7 млн рублей. Не исключены и уголовные дела.