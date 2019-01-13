Юристы Золотова так и не смогли грамотно потребовать миллион у Навального — иск возвращен заявителю

Юристы главы Росгвардии Виктора Золотова так и не смогли исправить иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному. Люблинский суд Москвы вернул несовершенный документ отправителю.

Об этом сообщает 13 января телеканал «Дождь».

Золотов хотел добиться через суд опровержения распространенной Фондом борьбы с коррупцией информации, а также взыскать с Алексея Навального один миллион рублей. В расследовании ФБК шла речь о закупках Росгвардией продуктов для питания личного состава у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам.

Напомним, что после выхода на Youtube расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал политика «на дуэль» и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Навальный в ответ предложил дуэль в форме дебатов в эфире одного из телеканалов или на его YouTube-канале, руководствуясь правилом выбора оружия вызываемой стороной, но Золотов отказался.

Ранее Люблинский суд Москвы оставил иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства без движения, потому что заявление было составлено неправильно.