После вечеринки старшеклассников в Ульянке нашли мёртвого подростка

Встреча одноклассников в Кировском районе Петербурга прервалась внезапной смертью одного из гостей. Юноша погиб под окнами многоэтажки, несовершеннолетний хозяин квартиры вызвал полицию.

Как стало известно «Фонтанке», звонок с улицы Стойкости с сообщением о разбившемся мужчине полицейские получили в начале третьего ночи 13 января. На месте выяснилось, что звонил 17-летний школьник, который ночью собрал в своей квартире трёх друзей. Одним из них был погибший. По предварительной информации, юноша 16 лет упал с общей лестницы девятого этажа. Прояснить обстоятельства случившегося подростки не смогли, но отметили, что друг переживал из-за ссоры с девушкой.