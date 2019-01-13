В Рязанской области мужчину убило петардой

В Рязанской области мужчина погиб, запуская петарды с семьей и друзьями.

Как передает 13 января НТВ, трагедия произошла в селе Нестерово Пителинского района. Петарду подожгли, но она не сработала. Местный житель наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. От полученных повреждений головы и лица пострадавший скончался.

Напомним, что аналогичный несчастный случай произошел 1 января в Ленинградской области. Пиротехническая мортира попала мужчине в глаз, когда тот наклонился над ней.