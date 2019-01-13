За удар по пуле в голову. На Королёва петербуржец расстрелял юных рецидивистов

В парадной девятиэтажки в Приморском районе Петербурга вечером 12 января произошла стрельба. За оружие схватился местный житель, столкнувшийся с компанией непростых соседей. Увернуться от пуль смог один.

Как стало известно «Фонтанке», на драку и выстрелы во дворе на проспекте Королёва, 22, корпус 1, в десять вечера полиции пожаловался прохожий. На месте выяснилось, что перепалка началась в парадной девятиэтажки, где 38-летний житель дома столкнулся с тремя молодыми людьми. Численный перевес был не на его стороне, и когда противники перешли от слов к насилию, мужчина схватился за травматический Grand Power T12.

Один из нападавших, по всей видимости, успел скрыться, а оставшихся с Королёва доставили в больницу. Оба живут в соседних домах, судимы за кражу, привлекались к ответственности за мелкое хулиганство. 20-летний также попадался на грабеже, 18-летний — на повреждении чужого имущества. В тяжёлом состоянии их поместили в реанимацию. У одного – сотрясение мозга, непроникающие ранения головы, груди, плеча. Второй ранен в веко, у него также сломана скула. Не остался не замеченным и запах алкоголя.

Стрелка доставили в отдел полиции. Разрешение на оружие у него имеется, проблем с законом раньше не было, но совсем правоохранительным органам он не чужд. По информации «Фонтанки», несколько лет назад мужчина служил в тыловом отделе и занимался материально-техническим снабжением полиции. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина задержан, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.