Происшествия
Сирийская оппозиция сообщила о задержании террористов с российскими паспортами в САР
О задержании четверых боевиков в Сирии заявила оппозиции. У двоих из них якобы нашли российские паспорта.
По данным «Медузы», 13 января о задержании заявили «Сирийские демократические силы» (СДС). По их данным, двое представителей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» – россияне. Их имена Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Остальные — граждане Турции и Афганистана.
Боевики оказались в руках СДС 9 января. Их считают причастными к терактам и организации террористических ячеек в городе Ракка на севере Сирии.
Справка:
«Сирийские демократические силы» являются главными союзниками американцев в Сирии. Основной целью СДС заявлена борьба с запрещенным ИГ.
В декабре 2018 года США объявили о начале вывода войск из Сирии. «Сирийские демократические силы» заявили, что этот шаг может привести к возрождению ИГ.