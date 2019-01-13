Сирийская оппозиция сообщила о задержании террористов с российскими паспортами в САР

О задержании четверых боевиков в Сирии заявила оппозиции. У двоих из них якобы нашли российские паспорта.

По данным «Медузы», 13 января о задержании заявили «Сирийские демократические силы» (СДС). По их данным, двое представителей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» – россияне. Их имена Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Остальные — граждане Турции и Афганистана.

Боевики оказались в руках СДС 9 января. Их считают причастными к терактам и организации террористических ячеек в городе Ракка на севере Сирии.