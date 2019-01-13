На Украине набирает популярность акт «на проникновение в другого живого человека»

В социальных сетях высмеивают новые поправки в Уголовный кодекс Украины, по которым секс без «добровольного согласия» считается изнасилованием.

Как сообщает 13 января «Газета.ру», пара из Николаева высмеяла нововведение, составив шуточный акт «на проникновение в другого живого человека». В «документе» надо указывать свои паспортные данные, идентификационный код, номер мобильного и прочие персональные данные. Чтобы «акт» считался действительным, необходимо присутствие трех свидетелей.

Инициатива снискала поддержку в социальных сетях. Пользователи отметили, что к «акту» надо добавить «квитанцию об оплате» – правда, не уточняется, идет ли речь о госпошлине или вознаграждении за оказанную услугу.