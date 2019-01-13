На Украине набирает популярность акт «на проникновение в другого живого человека»
В социальных сетях высмеивают новые поправки в Уголовный кодекс Украины, по которым секс без «добровольного согласия» считается изнасилованием.
Как сообщает 13 января «Газета.ру», пара из Николаева высмеяла нововведение, составив шуточный акт «на проникновение в другого живого человека». В «документе» надо указывать свои паспортные данные, идентификационный код, номер мобильного и прочие персональные данные. Чтобы «акт» считался действительным, необходимо присутствие трех свидетелей.
Инициатива снискала поддержку в социальных сетях. Пользователи отметили, что к «акту» надо добавить «квитанцию об оплате» – правда, не уточняется, идет ли речь о госпошлине или вознаграждении за оказанную услугу.
Справка:
Поправки о сексе без добровольного согласия вступили в силу на Украине 11 января. Согласно изменениям, принятым Верховной радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. При этом новые поправки распространяются и на отношения между супругами.
В 2018 году секс без обоюдного согласия признали изнасилованием в Швеции, а во французском законодательстве начали считать изнасилованием любой секс взрослого человека с лицом, не достигшим 15 лет.