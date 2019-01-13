Электричка насмерть сбила мужчину на станции Александровской

Пешеход оказался на пути пригородного электропоезда в Курортном районе Петербурга вечером 12 января. Полученные травмы оказались смертельными.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина попал под колёса следовавшего в Петербург состава на станции Александровской. В начале девятого вечера он переходил железнодорожный переход и не успел уйти от движущейся электрички. Приехавшие медики констатировали смерть.

Обстоятельства случившегося и личность погибшего, которому на вид было не больше 40 лет, выясняют сотрудники транспортной полиции.