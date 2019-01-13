«Заяц» проник на борт самолета Москва - Брюссель, минуя все кордоны

Неизвестный проник на перрон с самолетами в Шереметьево, минуя все посты. Его схватили, когда он уже оказался на борту воздушного судна.

О происшествии в столичном аэропорту 13 января рассказывает «Интерфакс», подчеркивая, что это неофициальная информация. Посторонний попал на территорию аэродрома, воспользовавшись проходом для экипажей воздушных судов.

«Минуя рамку досмотра, мужчина выбежал на летное поле и бегом направился к ближайшему самолету, которым оказался лайнер "Аэрофлота" Москва – Брюссель. Ему удалось подняться на борт при помощи лестницы для технического персонала, который готовит самолет к вылету», – отметил анонимный источник агентства.

Только в этот момент о нарушителе узнали пограничники. «Зайца» взяли прямо на борту. Вылет лайнера был в итоге отложен.