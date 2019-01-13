На Васильевском под боком у охраны обокрали СПбГУ

Кафедра Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове лишилась техники. В учреждении не забывают о безопасности, и, кроме камер, за ней следит охрана, но умыкнуть ворам приглянувшееся из запертого помещения это не помешало.

Как стало известно «Фонтанке», 12 января в 16-й отдел полиции Василеостровского района обратилась старший сотрудник смены охраны СПбГУ и попросила оказать помощь в поиске неизвестных воришек. Об их визите персонал догадался в субботу, открыв кабинет на первом этаже здания на 16-линии, 29, и заметив отсутствие двух ноутбуков Asus и магнитофона. Также исчезли несколько дисков, внешний жёсткий диск, микрофон, наушники и видеокамеры.

Других следов постороннего присутствия в помещении не увидели. Окна целы, кабинет был закрыт с четверга. В здании на 16-линии, 29, располагается кафедра агрохимии.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается.